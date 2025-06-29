Двор многоквартирного дома – это территория с чёткими требованиями, установленными городскими правилами благоустройства.

Правила благоустройства в городах регулируются и утверждаются местными исполнительными органами власти, в частности акиматами, но в большинстве регионов Казахстана они похожи. Рассказывает Informburo.kz

№1. Можно ли во дворе мыть автомобиль

Коротко говоря – нет, это будет считаться нарушением (так как загрязняется почва). Чтобы смыть с машины грязь, необходимо пользоваться услугами специализированных автомоек.

Ранее в правилах благоустройства Алматы был пункт, запрещающий мойку, чистку и ремонт автомобилей во дворах, у подъездов, колонок и в зонах отдыха. Год назад эту норму исключили. Тем не менее за мойку машины во дворе могут оштрафовать по статье 434-2 КоАП – за загрязнение мест общего пользования (придётся заплатить 10 МРП, это 39 320 тенге).

№2. Почему нельзя клеить объявления на стены домов

Наносить граффити на фасады жилых домов запрещено, это квалифицируется как порча и нарушает статью 505 КоАП, касающуюся правил благоустройства. Согласно правилам собственники зданий обязаны следить за состоянием фасадов: своевременно их ремонтировать и красить, а также содержать в порядке таблички, указатели и другие элементы.

Впрочем, не только граффити может испортить внешний вид фасада. В правилах благоустройства также говорится, что запрещено расклеивать и развешивать какие-либо объявления и другие информационные сообщения на не предусмотренных для этих целей объектах. При этом организация работ по удалению надписей, рисунков, объявлений и других информационных сообщений обеспечивают собственники, в том числе и жильцы.

№3. Если хотите посадить или срубить дерево в своём дворе

Просто так посадить или срубить дерево, даже во дворе своего дома, нельзя.

Правила благоустройства прямо запрещают ломать или повреждать элементы внешнего благоустройства на территории общего пользования. К ним относятся и деревья, и кустарники, и клумбы с цветами.

Иначе говоря, даже за сорванный цветок можно получить штраф по статье 505 КоАП.

Для получения разрешения на вырубку деревьев необходимо подать заявление через портал электронного правительства www.egov.kz, www.elicense.kz.

С посадкой деревьев тоже не всё так просто – место необходимо предварительно согласовать. Нельзя сажать деревья в охранных зонах инженерных коммуникаций: газопроводов, кабельных и воздушных линий электропередачи. Также не рекомендуется размещать деревья слишком близко к зданию: разрастаясь, корни могут повредить фундамент.

№4. Нельзя складировать строительные материалы и мусор

Складирование строительных отходов во дворе считается нарушением не только норм благоустройства, но и санитарных.

В правилах говорится, что за пределами границ и ограждений своих земельных участков, находящихся в собственности, запрещено складировать и хранить движимое имущество. Термин «движимое имущество» может включать в себя широкий спектр вещей (всё, что не связано с землёй и не прикреплено к ней). К примеру, мебель, строительные материалы, бытовая техника, транспортные средства и так далее.

Кроме того, запрещается оставлять строительный мусор на контейнерных площадках и прилегающей к ним территории, так как мусоровозы не могут вывозить крупногабаритные отходы (повод для штрафа по статье 505 КоАП).

Согласно правилам жильцы должны самостоятельно вывозить крупногабаритный мусор или заключить договор о вывозе с мусоровывозящими организациями.

№5. Запрещено парковать автомобили на газонах, тротуарах, детских и спортивных площадках

Это нарушение норм экологии, безопасности и благоустройства. На придомовых территориях не допускается остановка и стоянка автомобилей на тротуарах, детских площадках, газонах и контейнерных площадках. Запрещается стоянка разукомплектованных транспортных средств.

За нарушение этих правил предусмотрен штраф по статье 505 КоАП.

Более того, согласно правилам, во дворах необходима установка физических барьеров, чтобы автомобили не парковались на газонах.

№6. Выбрасывать мусор в неположенных местах

Мусор на улице, к примеру брошенный фантик или окурок, считается загрязнением мест общего пользования и влечёт штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Во второй раз за мусор, брошенный в неположенном месте, придётся заплатить 20 МРП (78 640 тенге) штрафа.

Штраф за плевок в общественном месте составляет 10 МРП (39 320 тенге), в случае повторного нарушения – 20 МРП (78 640 тенге). Отдельной статьи за плевки нет, нарушителей привлекают по статье 434-2 КоАП «Загрязнение мест общего пользования».

№. Выгуливать собак без поводка и намордника

Свободный выгул собак, то есть без поводка и намордника, разрешается только на дрессировочных и специальных площадках для свободного выгула. Также запрещается не убирать за животными. Согласно правилам владельцы домашних животных должны убирать экскременты своих питомцев. Нарушение может повлечь штраф.

Выгуливать собак не разрешается на:

детских и спортивных площадках;

территории школы или детсада;

территориях лечебных учреждений;

в местах, где установлены запрещающие знаки;

нельзя купать и мыть животных в прудах, фонтанах и водозаборах.

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https://informburo.kz/cards/cto-mozno-i-nelzia-delat-vo-dvore-mnogoetazki-i-kakie-strafy-groziat-za-narusenie-pravil

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