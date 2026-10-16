Чтобы не списали всё: Нацбанк предложил оставлять должникам деньги на жизнь





Национальный банк Казахстана предложил изменить порядок списания денег со счетов должников по распоряжениям судебных исполнителей. Поправки должны предусмотреть сохранение необходимой суммы прожиточного минимума и упорядочить арест нескольких счетов.

Предложения направлены в Министерство юстиции. Об этом Нацбанк сообщил в ответ на инициативы депутатов Курултая о защите минимальной суммы для жизни должника.

Когда банк обязан оставить два прожиточных минимума

Как пояснил регулятор, при взыскании банком просроченной задолженности на основании платёжного требования уже действуют ограничения.

Размер взыскания не должен превышать 50% имеющихся на счёте денег или средств, поступающих от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, ежемесячно на счёте клиента необходимо сохранять два прожиточных минимума. В 2026 году это 101 702 тенге.

Для распоряжений судебных исполнителей действует другой порядок

При обращении взыскания на зарплату или другие доходы судебный исполнитель обязан сохранить должнику не менее 50% дохода. Оставшаяся сумма должна быть не ниже прожиточного минимума. Исключения предусмотрены для взыскания алиментов и возмещения вреда здоровью либо в связи со смертью кормильца.

Однако, как отметил Нацбанк, законодательство не предусматривает сохранение банком прожиточного минимума непосредственно на счёте при исполнении инкассового распоряжения судебного исполнителя. Банк обязан списать указанную в нём сумму за счёт остатка и поступающих денег.

Аресты могут превышать сумму долга

Регулятор также указал на случаи, когда судебные исполнители одновременно арестовывают все счета должника в разных банках на полную сумму задолженности. В результате заблокированными могут оказаться средства, многократно превышающие долг.

Нацбанк предложил закрепить порядок исполнения инкассовых распоряжений с сохранением прожиточного минимума на счёте.

Также предлагается упорядочить арест нескольких счетов: если необходимая сумма обеспечена на одном из них, предусмотреть право банка возвращать постановления об аресте других счетов.

Регулятор выразил готовность проработать поправки совместно с заинтересованными государственными органами. Пока речь идёт о предложениях по изменению законодательства.

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