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Дачи Костаная предлагают зарезервировать под жилую застройку

— Сегодня, 14:37
Изображение для новости: Дачи Костаная предлагают зарезервировать под жилую застройку

pixabay.com


Территории садовых обществ Костаная предлагают перевести в градостроительный резерв под селитебную территорию с расчётным сроком до 2050 года. Исключение составят ПК «Юбилейный» и садовые общества, расположенные в рекреационной зоне. Об этом сообщила руководитель отдела архитектуры Костаная Гулсара Курмангалиева.

По её словам, в городе насчитывается 22 садовых общества, из которых 18 действуют. В действующем Генеральном плане их территории распределены следующим образом:

  • семь садовых обществ обозначены как зона сезонного жилья;
  • восемь предусмотрены под резерв жилой застройки;
  • два отнесены к рекреационным зонам;
  • территория ПК «Юбилейный» включена в зону многоквартирной застройки.

Для территории ПК «Юбилейный» уже разработан и утверждён проект детальной планировки микрорайона «Юбилейный-2». Документ прошёл государственную экспертизу, сейчас начата его реализация.

С учётом перспектив развития Костаная разработчики Генерального плана предлагают изменить зонирование остальных садовых обществ, включив их территории в градостроительный резерв для дальнейшего размещения жилья и сопутствующей инфраструктуры.

Для садовых обществ, находящихся в рекреационной зоне, сохранят зонирование действующего Генерального плана.

 



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