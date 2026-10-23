Дадут ли кредит или ипотеку: повлияет ли категория благосостояния семьи на решение банка





Категории благосостояния семей, введённые Министерством труда и социальной защиты населения, не повлияют на решения банков о выдаче кредитов и ипотеки. Такое мнение высказал председатель Национального банка Тимур Сулейменов, сообщает Informburo.kz.

По его словам, банки давно используют собственные цифровые системы оценки заёмщиков. Государственное и Первое кредитные бюро обеспечивают интеграцию с различными базами данных, в том числе содержащими сведения об имуществе.

При оформлении займа клиент даёт согласие на изучение кредитной истории. Финансовая организация может получить сведения о его зарплате, пенсионных накоплениях в ЕНПФ, имуществе и другие данные, необходимые для оценки.

«У банков это оцифровано. Соответственно, они профили риска каждого из нас видят достаточно хорошо. Причём уже давно», — отметил Сулейменов.

Глава Нацбанка пояснил, что финансовые организации применяют собственные, более продвинутые скоринговые модели. Это алгоритмы, которые анализируют данные потенциального заёмщика и присваивают ему числовую оценку риска.

При этом каждый банк самостоятельно определяет подход к оценке клиентов с учётом приоритетных направлений кредитования: потребительских, автомобильных или бизнес-займов. Поэтому требования в разных банках могут отличаться.

По мнению Сулейменова, общегосударственная категория благосостояния семьи не изменит этот порядок: у банков уже есть собственные категории и критерии оценки заёмщиков.

Токаев анонсировал запуск третьего суперкомпьютера в Казахстане Экспорт IT-услуг Казахстана превысил один миллиард долларов. В стране уже запущены два суперкомпьютера, ресурсами которых...

«Скорее растраты средств»: Токаев высказался об отдельных социальных выплатах Президент РК сообщил, что за последние семь лет на развитие социальной сферы выделили 88 триллионов...

Казахстанец с долями в 400 квартирах претендовал на льготное жильё В Казахстане выявили гражданина, который имел доли в 400 квартирах и при этом претендовал на...