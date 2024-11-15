Данные из 80 источников: как казахстанцам и бизнесу доначислили 322 млрд тенге налогов

По итогам камерального контроля с использованием системы Smart Data Finance (SDF) начислили 322 млрд тенге налогов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр финансов Асет Турысов, передаёт Informburo.kz.
По его словам, SDF — своего рода «мозг» государственных финансов. Система объединяет сведения из 80 источников данных о налогоплательщиках и участниках внешнеэкономической деятельности.
«SDF работает по нормам нового Налогового кодекса. На основе ее данных налоги исчисляют автоматически и ведется камеральный контроль, по итогам которого начислили 322 млрд тенге налогов», — отметил вице-министр.
В системе сформированы цифровые профили 20,4 млн физических лиц, 584 тысяч юридических лиц и 1,9 млн индивидуальных предпринимателей.
Министерство финансов планирует расширить предзаполнение деклараций, усовершенствовать камеральный контроль и системы управления рисками. Также ведомство намерено применять искусственный интеллект для прогнозирования доходов и расходов бюджета.
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