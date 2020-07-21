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Дело о попытке убийства собственных детей, начали рассматривать в уголовном спецсуде Костанайской области

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Напомним, 15 апреля 26-летняя мать нанесла ножом резаные раны своим детям: 3-летней дочери и сыну, которому год и девять месяцев, после чего порезала себе предплечья. Это произошло в Центре адаптации для женщин и детей Костаная, сообщает alau.kz

Её отправили в реанимацию, малышей вылечили в детской областной больнице. Сообщалось, что женщина пару лет назад разошлась с сожителем, который не признавал детей, и отдала их в Дом ребенка «Дельфин». Сама уехала работать в поселок Кайбагор.

Через полгода отношения с сожителем возобновились, она забрала детей к себе. После очередного разрыва, несколько месяцев жила в Rостанайском доме мамы, затем получила бесплатную комнату в центре адаптации.

Ей, по данным полиции, выплачивались пособия, семье оказывалась помощь, но, попыталась убить детей и себя, приревновав подругу-соседку.

Ей была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В суде ей предъявлены обвинения в «Покушении на убийство лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии».

Процесс по ходатайству подсудимой, и представителей других сторон, объявлен закрытым, так как будут рассматриваться интимные стороны жизни фигурантов, и свидетелей по делу.

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