16 июня в Рудном с интервалом в несколько часов произошло сразу две трагедии. Из окон многоэтажек выпали дети. Первый случай произошёл на улице 50 лет Октября. Девочка 2023 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, выпала из окна квартиры, расположенной на втором этаже.

Второй случай — на улице Корчагина, аналогичная ситуация произошла с мальчиком 2018 года рождения. Ребенок также оказался без внимания взрослых и выпал из окна пятого этажа.

«Силами наших специалистов в первый же день была проведена операция на месте в городе Рудном ребенку полутора летнему, была проведена трепанация черепа, была проведена ревизия брюшной полости. Маленький ребенок он остается в городе Рудном, он не транспортабельный, очень тяжелое состояние. Поэтому, мы ежедневно мониторим его состояние, ездим туда на консультации и дальнейшая тактика будет зависеть от его состояния», — руководитель сектора по хирургической службе Костанайской областной детской больницы Игорь Белобржицкий.

Что касается мальчика семи лет, который упал с пятого этажа, то ему также была оказана экстренная помощь, провели обследование и по стабилизации состояния его перевели в Костанайскую областную детскую больницу. Сейчас он находится на лечении в хирургическом отделении.

«Состояние — стабильное, состояние из тяжелого уже перешло в состояние средней степени тяжести. Ребенок активный, контактный, кушает, пьет. Все наши критерии улучшения состояния, он идет на поправку. Дальше он продолжает лечиться, будут контрольные обследования», — проинформировал Игорь Белобржицкий.

По словам врача, с начала 2025 года в областную детскую больницу с различными травмами обратилось 8915 несовершеннолетних пациентов. В основном это травмы, полученные в домашних условиях, не мало фактов падения с велосипедов и самокатов. А также бывает, что дети оказываются участниками дорожно-транспортных происшествий.

«19 падений с высоты, это вот с начала года у нас такое количество травм вот на сегодняшний момент. Это, если посчитать, за 6 месяцев это 3 падения в месяц, это раз в 10 дней обязательно поступает пациент, который упал со 2, 3 этажа. Это очень много! Поэтому, так называемая кататравма сейчас это большая проблема», — объяснил Игорь Белобржицкий.

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