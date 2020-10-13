Десятки редких экспонатов собраны в школьном музее Рудного

Табак 1839 года выпуска, чайник 1800-го года и десятки других редких экспонатов собраны в музее школы-гимназии №7 имени Беимбета Майлина в Рудном. 23 октября музею исполнится всего лишь год. И все это время, объединив усилия — педагогический коллектив, ученики и родители, пополняют его фонды и занимаются научно-исследовательской работой.

«Наша республика Казахстан по праву считается одной из ведущих духовных стран мира, одарена талантливыми людьми и мы можем в этом убедиться на их творчестве и их жизни. Один из них Беимбет Майлин, его творчеству и посвящен наш музей»,- говорит учитель русского языка и литературы школы-гимназии №7 им. Б.Майлина города Рудный Зауре Досмагамбетова.

Зауре Досмагамбетова увлеченно рассказывает об одной из секций музея школы №7 города Рудный. Чуть меньше года назад его открыли в стенах школы. Гимназии было присвоено имя великого поэта и писателя Беимбета Майлина. С тех пор, исследовательская и научная работа закипела. В нее активно включились не только педагоги, но и ученики. В помощь музею даже был создан клуб «Жас медиа».

«Клуб состоит из 15 одаренных, творческих учеников. Мы каждый раз собираемся в музее, изучаем разные исследовательские работы, создаем плодотворные проекты и пополняем фонды музея вот такими очень хорошими работами»,- сказала ученица 10 класса Зарина Жумагулова.

Музей поделен на 5 секций. Часть из них рассказывает о творчестве и жизненном пути Майлина. Тут и копии архивных документов, и личные письма поэта. Есть и уникальные экспонаты. К примеру, эту скульптуру заказали в Нур-Султане и этот бюст единственный в Казахстане. Столицы нашей родины, к слову, здесь посвятили отдельную секцию.

«Посмотрите, как здесь все красочно. Эти макеты сделаны руками учеников на уроке труда. Вот это юрта, а это «Хан -Шатыр» — крупный торгово-развлекательный центр. Если смотреть немного дальше — там стоит макет монумента «Байтерек». Вот это жилище Беимбета Майлина. Это сделано руками ученика 7-го класса Мамат Ербола»,- рассказала ученица 9 класса Дильназ Алдабергенова.

Особая гордость музея этнографическая секция. Предметы культуры и быта казахского народа привлекают внимание всех посетителей музея. Жемчужинами по праву можно считать переданные в дар табак 1838 года и чайник 1800 года выпуска. Сохранились они идеально и пользоваться ими можно и сейчас.

«Это один из прекраснейших уголков, где можно, знаете, представить себя в прошлом. Все это, конечно, собиралось по крупицам. Каждый вносил свою лепту, это и преподаватели, и учителя»,- заключила Зауре Досмагамбетова.

Научно-исследовательская и поисковые работы продолжаются. Ведь музей должен быть «живым». Пополнение фондов задача первостепенная. А вовлеченные в процесс ученики, не только получают новые знания, но и воспитываются в духе патриотизма к родине и уважению к культуре и истории.

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