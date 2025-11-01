В Костанайской области раскрыта организованная преступная группа, занимавшаяся сводничеством под видом такси.
Сотрудниками УБОП ДП Костанайской области пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся сводничеством и организацией оказанием интимных услуг под прикрытием частного извоза.
Следствие установило, что девушки доставлялись в ряд саун города, где оказывались интимные услуги.
В перечне фигурируют 12 заведений. Полицией установлены администраторы саун и лица, оказывавшие платные интимные услуги.
Преступники подбирали молодых девушек из сёл из неблагополучных и малообеспеченных семей и, используя шантаж, запугивание и физическое насилие, принуждали к занятию интимных услуг, удерживая их в съёмных квартирах и гаражах.
Досудебное расследование ведётся по ряду уголовных дел, возбужденных по пяти статьям Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
Ряд подозреваемых задержан, в отношении других фигурантов применены меры процессуального принуждения.
В ходе обысков изъяты крупные суммы наличных денег, документация, техника, банковские карты, а также девять автомобилей, предположительно использовавшихся в преступной деятельности.
Дополнительно установлено, что часть средств, полученных от незаконной деятельности, легализовывалась через подставной банковский счёт. Деньги использовались для приобретения автомобилей, прицепов и гаражей.
По данному факту возбуждено отдельное производство по статье «Легализация доходов, полученных преступным путём».
Расследование продолжается. Органы внутренних дел подчёркивают, что работа по выявлению каналов сводничества и предоставления интимных услуг будет продолжена.
