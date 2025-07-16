Самыми затратными сферами для городского бюджета Костаная являются жилищные отношения, ЖКХ и строительство. Например, только на ремонт дорог в этом году выделили 8,7 млрд тенге. По отделу строительства исполнение бюджета составило восемь миллиардов тенге. Об этом сообщила руководитель отдела финансов Зинагуль Кенжегарина.

По её данным по программе строительства жилья освоено 6,7 млрд.тенге или 47,4% к годовому плану. С начала года введены в эксплуатацию три многоэтажных дома или 135 квартир. До конца года планируется сдать семь многоэтажных домов. В июле завершается строительство 124 одноквартирных жилых домов в микрорайоне Кунай. Из выделенных 868 миллионов тенге освоено 656 миллионов. По 10 домам в микрорайоне «Кунай» подрядчикам выплачен аванс в сумме 1,9 млрд. тенге. Сроки сдачи в эксплуатацию запланированы в 2026 году. Аким Костаная Марат Жундубаев сказал, что работы по актуализации списка очередников нужно провести до 1 сентября.

«До 1 сентября мы должны, грубо говорю, 1800 обладателей этой земли определить, правильно? Из этого числа будет предлагаться 124 дома тем очередникам, которые придут первыми. Пока они есть 124 дома, будет предлагаться так. Или берешь участок для строительства или готовый дом по себестоимости, оплачивайте и пожалуйста. Поэтому люди интересуются сейчас. Понятно, очередь большая. Но более 40 000 человек в очереди — это неактуально. На самом деле реально намного меньше. Там кто-то встал, кого-то нет, не знаю с какого времени стоит эта очередь. Поэтому давайте надо будет «прошерстить». Проработать этот вопрос. До 1 сентября у вас должен быть пул тех людей, которые будут заселяться. И самое главное, чтобы было меньше спорных вопросов. То есть у вас электронная очередь, всё видно, чтобы вы выставили уже по порядку с по 1800-го собственника земли, чтобы у вас был пул, чтобы мы могли спокойно работать», — отметил аким Костаная Марат Жундубаев.

Казахстанцу после увольнения выплатят миллион и пополнят ЕНПФ В Кызылорде суд обязал работодателя выплатить бывшему сотруднику задолженность по заработной плате и перечислить обязательные...