Почти 70 миллионов звонков с потенциально мошеннических номеров удалось заблокировать спецслужбам Казахстана за полгода. Но, сотрудники МВД все же призывают всех жителей Казахстана быть бдительными.

Мошенники продолжают находить все более коварные схемы обмана доверчивых граждан. Согласие на замену электросчетчика, едва не сделало нескольких жителей Казахстана должниками банка. Они сами рассказали полицейским, о том, как попались в расставленные злоумышленниками ловушки.

«Был звонок из Горэнерго, сказали, что будут смотреть счетчики завтра. «Вам вышлем сообщение, там будет четыре цифры». Я им отправил эти четыре цифры. И потом пошли уже звонки из Центрального банка», — рассказал житель Акмолинской области.

К счастью, полицейские быстро среагировали на сообщение мужчины, который все же обратился к ним, не смотря на угрозы звонящих. Также продиктовать несколько цифр из СМС попросил жителя Карагандинской области звонивший. Хотя номер был явно иностранным, мужчина сделал это.

«А, после, другая женщина звонит мне: «Неправильно вас информировали. Вам сказали, что это просто мошенники». Потом она передает мне, что «у нас, якобы, специалист, передадим сейчас дело ему, он вам поможет». Потом он сам позвонил мне по видео: «Вот удостоверение моё. Я этими делами занимаюсь. Никто не должен знать, только вы и мы», — рассказал житель Карагандинской области.

Но, мужчина тоже обратился в полицию, и тоже вовремя. Как сообщают сотрудники МВД, предотвратить мошенничество полицейским удалось совместно с АО «Казахтелеком» и операторами сотовой связи. Правоохранители отмечают, что в зоне риска сегодня все жители страны, и пенсионеры, и студенты, и госслужащие, и предприниматели. И, в современном мире, где преступления совершаются не на улицах, а за экранами смартфонов и ноутбуков, лучшей защитой становится бдительность. Но когда внимательность подводит — на помощь приходят профессионалы.

«Департамент по противодействию киберпреступности МВД ежедневно стоит на страже цифровой безопасности граждан. Благодаря их действиям только за полгода в Казахстане удалось заблокировать почти 67 млн звонков с подменных номеров, изъять 74 устройства sim-box и более 88 тысяч незарегистрированных sim-карт», — говорится в сообщении МВД РК.

Срывать преступные замыслы, отмечают специалисты, помогают именно внимательность граждан и оперативные действия полиции. В рамках работы «Антифрод-центра» при активном участии банков, как сообщает МВД, удалось предотвратить хищение более 2,6 миллиардов тенге, и если бы не слаженная работа, все эти деньги могли оказаться в руках мошенников.

Квартиры купит акимат для костанайцев С начала года в Костанае введены в эксплуатацию три многоэтажных дома или 135 квартир. Это дома...

Пособия на казахстанских детей. Новые суммы и получатели С начала 2025 года государственными пособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС)...

Больше полумиллиона тенге выплатит коммунальное предприятие костанайцу за открытый люк Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску жителя Костаная к КТЭК о возмещении материального...