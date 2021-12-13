Директор ГКП «Костанай-Су» получил 15 суток ареста

Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено административное дело в отношении руководителя ГКП «Костанай – Су» акимата города Костаная Ф. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В суде установлено, что 27 ноября Ф., управляя автомобилем марки «Chevrolet», не выполнил законное требование сотрудников органов внутренних дел о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения.

За свои действия Ф. был привлечен к административной ответственности по части 4 статье 613 КРКобАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 15 суток, с лишением права управления транспортным средством сроком на 8 лет.

Постановление вступило в законную силу.

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