Для картин художника Никифорова создали интернет-версию

Картины известного костанайского художника Александра Никифорова, имя которого носит костанайская художественная школа, жители города теперь могут увидеть в электронном виде. Его работы с изображением старого Костаная решили разместить в социальных сетях, передает alau.kz

На небольших картинах в стиле графики и гравюры едва уловимы знакомые черты родного города. Тому, кто знает Костанай лишь в новом обличии, может быть сложно узнать известные места. К примеру, на этом рисунке изображена пожарная каланча, которая находилась на месте нынешнего центрального парка. В середине прошлого века ее снесли.

«Данная работа выполнена на бумаге в технике «перо-тушь». Она выполнена в 1956 году нашим художником Александром Ивановичем Никифоровым»,- рассказала Алена Александрова, методист Костанайского областного историко-краеведческого музея.

Александр Никифоров известный костанайский художник и герой войны. Он прошел боевой путь от Москвы до Вены, отстаивая жизнь и свободу родных и страны. А уже в мирное время он связал свою жизнь с ценностью искусства.

«После демобилизации в 1946 году Александр Иванович поступил в Свердловское художественное училище. Но по состоянию здоровья не закончив учебу, вернулся в родной город и посвятил всю свою жизнь творчеству. Работы Александра Ивановича выполнены лаконичными и скупыми средствами: тушь, перо, карандаш. Убедительная достоверность, документальность сочетается с задушевностью и искренностью»,- сказала Алена Александрова.

Художник изображал картины природы и городскую местность. Сейчас эти экспонаты важная часть истории Костаная. Порядка 20 рисунков с изображением старого города хранятся в фондах историко-краеведческого музея. Из-за пандемии увидеть их лично могут немногие, ведь правила посещения музея осложнили ограничительные меры. Но теперь выставка стала доступна в интернете. В Instagram-аккаунте краеведческого музея @KOSTANAYMUSEY можно найти видео с демонстрацией картин. Благодаря нему все желающие могут увидеть, как выглядел Костанай в середине прошлого века, и сравнить насколько его облик изменился теперь.

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