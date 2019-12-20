Для одаренных школьников прошел новогодний бал акима города

Статуэтки «Умит» и грамоты от акима города сегодня получили самые одаренные школьники Костаная. Юные спортсмены, призеры и победители олимпиад стали гостями на специальном новогоднем балу, где и были отмечены наградами, передает alau.kz

Все эти ребята еще учатся в школе, но они уже успели достигнуть определенных успехов в разных сферах. К примеру, Аруна Галымжан несколько лет назад решила углубиться в изучение языков, а теперь она завоевывает призовые места на республиканских олимпиадах.

«Изучать иностранный язык нужно совмещая со своим хобби. Если, например, человеку нравится смотреть фильмы или ему доставляет удовольствие музыка. То тогда нужно слушать музыку или смотреть какие-либо фильмы на иностранном языке. Не нужно насильно себя заставлять изучать язык, иначе это не даст никаких результатов», — поделилась ученица гимназии им.С.Мауленова Аруна Галымжан.

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Успехи в учебе привели Аруну на новогодний бал акима города. Здесь ежегодно чествуют лучших из лучших. Сегодня в зале собралось 105 таких учеников.

«Традиционно, уже на протяжении 10 лет мы проводим елку лидеров, где собираются самые лучшие учащиеся, которые приносят нам победы и результативность. Это и спортсмены, и творческие дети», — рассказала руководитель отдела образования акимата г.Костанай Айман Ибраева.

Заслуги ребят отметил аким города. Под аплодисменты учителей и друзей 16 ребят поднялись на сцену и получили грамоты от главы города и статуэтки «Умит».

«Костанайским школьникам и выпускникам есть чем гордиться. В нашем городе целенаправленная работа по развитию детской одаренности является приоритетным направлением каждой образовательной организации. В общую копилку города вносят свой вклад общеобразовательные школы, школы комбинированного типа и представители инновационных школ», — выступил аким г.Костанай Кайрат Ахметов.

Многие ребята на этом балу не впервые. В своих школах они уже стали настоящим примером для подражания. И у каждого из них свой секрет на пути к победе и свои впечатления от побед и наград.

«Мне нравится в этих мероприятиях то, что они стимулируют нас, чтобы мы открывали что-то новое, создавали проекты», — пояснил ученик СШ №5 им.Б.Момышулы Диас Насыпаев.

« У меня только хорошие впечатления. Здорово, когда ты где-то побеждаешь. Особенно, когда призовые места, ну и не стоит расстраиваться, если ты не взял почетное место. Участие это тоже важно», — добавил ученик гимназии им.С.Мауленова Маджан Мусабиров.

Все мероприятие сопровождалось новогодние песнями и танцами, а также цирковым шоу.