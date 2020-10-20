Для почти 30 категорий МСБ в Казахстане продлили льготы по отмене многих социальных налогов

Для 29 категорий малого и среднего бизнеса в Казахстане, наиболее пострадавших в период пандемии, продлили льготы по отмене ряда социальных налогов, таких как медстрахование, индивидуальный подоходный и пенсионные выплаты. Эта мера была принята в рамках реализации Послания Президента и будет действовать до 31 декабря этого года.

В период чрезвычайного положения весной Президент страны поручил оказать поддержку малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшему от введения режима ЧП. Было поручено до 1 октября отменить для них начисление и уплату налогов и других платежей с фонда оплаты труда. А недавно в рамках нового послания Токаева эти льготы для 29 категорий микро, малого или среднего предпринимательства продлили. Причем до 31 декабря текущего года.

«У нас более 24 тыс. крупный бизнес — это 4 организации и 29 субъектов малого и среднего — порядка 24 тыс. Не будут производить отчисления, соцстрахование, ОСМС, индивидуальный подоходный налог — не будут все соцотчисления, которые удерживали работодатели»,- сказала директор КФ «Фонд социального медстрахования» Сауле Аймухамбетова.

В итоге сейчас предоставлена отсрочка по уплате всех видов налогов субъекты малого и среднего бизнеса сферы туризма, дошкольного и среднего образования, фитнес-клубы, салоны красоты, химчистки, кинотеатрам, розничной торговли, кроме аптек и магазинов по продаже продуктов питания. При этом, бизнесменам в фонде медстрахования напоминают, чтобы обеспечить доступ своих работников к медицинским услугам, работодатели, освобожденные от уплаты ОСМС, должны зарегистрировать данные работников на сайте msb.fms.kz. Информацию необходимо будет актуализировать ежемесячно.

«Если касается ОСМС, то два процента оплачивают работодатели и процент сами работники. Теперь и 1 процент, и 2 процента не будут поступать от малого и среднего бизнеса»,- говорит Сауле Аймухамбетова.

Но если работник одного из предприятий малого или среднего бизнеса, придя в поликлинику, обнаружил, что по какой-то причине не может претендовать на медпомощь по страховке, то он может самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. В течение получаса после сверки данных этому работнику присвоят статус на один месяц. При этом он обязательно должен обратиться к своему работодателю с просьбой внести по нему сведения через систему фонда.

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