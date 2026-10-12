До +15 градусов и без осадков: прогноз погоды в Костанае





В Костанайской области ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона прогнозируется туман.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, на севере и востоке области — до −2 градусов. Днём ожидается +10…+15 градусов, на юге — до +18.

В Костанае прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит +2…+4 градуса, днём — +13…+15.

Ветер юго-восточный: ночью 2–7, днём 7–12 метров в секунду.

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