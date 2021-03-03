До 15 марта принимаются заявки на участие в проекте «100 новых лиц Казахстана»

Жители Костанайской области вновь могут испытать свои силы и стать участниками проекта «100 новых лиц Казахстана». Прием заявок продлиться еще две недели. А уже в апреле вся страна узнает имена победителей отбора, передает alau.kz

Динара — вице-президент одной из крупных компаний и одна из тех, кто стал победителем проекта «100 новых лиц Казахстана». Свою заявку на участие она подавала еще в 2019 году. Тогда же и узнала о победе, к которой ее привели добросовестное отношение к работе, занятие благотворительностью и курирование одного из детских домов. О том, что участие в конкурсе принесет ей колоссальную поддержку со стороны голосующих казахстанцев, девушка даже не подозревала. Но еще больше она получила уже по итогам конкурса — и это вовсе не регалии.

«Вы знаете, в рамках этого проекта я приобрела очень много друзей, с которыми общаюсь до сих пор. Это прекрасные представители из разных отраслей: бизнеса, медицины. Со многими людьми, со многими конкурсантами мы до сих пор общаемся и даже когда бывают какие-то ситуации сложные, например была ситуация когда мне предстояла операция, и мне мои коллеги из проекта «100 новых лиц Казахстана» помогли»,- рассказала победительница проекта «100 новых лиц Казахстана» в 2019 году Динара Шукижанова.

Стать примером для тысяч и обрести десятки друзей — вот, пожалуй, главная награда победителей всеказахстанского проекта. И то, и другое невозможно без добропорядочности и честности перед собой и людьми. Но как становится ясно, не для всех эти принципы берутся за основу. Ведь даже для участия в таком проекте некоторые конкурсанты идут на подлог. А именно занимаются накруткой голосов в свою пользу.

«Уже были примеры. То есть когда участники накручивали, когда использовали программы отдельные, кто-то просто массово «загонял» и это очень сильно отличалось, было заметно. Проводились детальные разбирательства, и жюри снимало их с участия в конкурсе. То есть такие примеры есть»,- сообщил Абылай Какенов, заместитель руководителя управления внутренней политики акимата Костанайской области.

Чтобы предотвратить всяческие нечестные попытки прийти к успеху, жюри и в этот раз будет строго следить за конкурсантами. А помимо этого к ним предъявят строгие требования, как например, положительная репутация, отсутствие судимостей и достойный вклад в развитие своего дела или поддержки села и города.

«Прием заявок продлиться до 15 марта. Участие в нем могут принимать казахстанцы, которые проживают и за пределами Казахстана, и естественно на территории нашего государства. Отбор будет проходить по семи основным направлениям. Это образование, наука и инновации, здравоохранение, экология, культура и спорт, общество и бизнес»,- пояснил Абылай Какенов.

От жителей Костанайской области в этом году ждут активного участия. Ведь, несмотря на большое число достойных представителей региона в проекте все еще не так много победителей среди наших земляков. Их только семеро из 163 казахстанских чемпионов за все годы действия проекта. Свои заявки каждый желающий независимо от возраста может оставить на сайте: 100janaesim.ruh.kz

После окончания приема обращений стартует онлайн-голосование и уже в апреле в Казахстане объявят новых победителей, которые смогут носить гордое звание «нового лица страны».

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