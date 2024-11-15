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До +17 градусов в Костанае, дождь и снег — в районах области

— Сегодня, 17:40
Изображение для новости: До +17 градусов в Костанае, дождь и снег — в районах области

pixabay


В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега. На западе и севере региона в эти же часы прогнозируется туман.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, на востоке области — до −1. Днём потеплеет до +13…+18 градусов. Ветер западный, северо-западный, 9–14 метров в секунду.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура составит +4…+6 градусов, днём — +15…+17. Ветер западный, северо-западный, 7–12 метров в секунду.



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