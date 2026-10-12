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До +20 градусов: в Костанае ожидается тёплая погода без осадков

— Сегодня, 18:40
осень

pixabay.com


В Костанае прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +1…+3 градуса, днём — +18…+20 градусов. Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду.

В Костанайской области также ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона возможен туман. Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду.

Ночью по области прогнозируют +1…+6 градусов, на севере и востоке — до −2 градусов. Днём воздух прогреется до +15…+20 градусов, на юге — до +23 градусов.



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