До +20 градусов: в Костанае ожидается тёплая погода без осадков

В Костанае прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит +1…+3 градуса, днём — +18…+20 градусов. Ветер юго-западный, 7–12 метров в секунду.
В Костанайской области также ожидается погода без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона возможен туман. Ветер юго-западный, 9–14 метров в секунду.
Ночью по области прогнозируют +1…+6 градусов, на севере и востоке — до −2 градусов. Днём воздух прогреется до +15…+20 градусов, на юге — до +23 градусов.
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