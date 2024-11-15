До +37 градусов и температурные рекорды: каким был сентябрь в Казахстане





Сентябрь в Казахстане выдался тёплым, в отдельные дни — жарким, и преимущественно малоосадочным. Средняя температура воздуха за месяц превысила климатическую норму на 2–4 градуса. Очаг тепла находился на севере страны.

Тёплой погоде способствовал частый перенос воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии, а небольшому количеству осадков — прохождение антициклонов. Исключением стали Западно-Казахстанская область и отдельные районы северо-запада и юго-запада страны, где осадков выпало больше нормы.

Сентябрь побил температурные рекорды

В конце первой декады, а также в отдельные дни второй и третьей декад на большей части Казахстана дневная температура повышалась до +27…+37 градусов.

На ряде метеостанций зафиксировали новые рекорды:

10 сентября в Жезказгане воздух прогрелся до +37 градусов. Предыдущий рекорд для этой даты зарегистрировали в 2000 году — +33,8 градуса.

11 сентября в Кокшетау температура достигла +32,5 градуса, превысив рекорд 2007 года — +30,3 градуса.

24 сентября в Актау зафиксировали +34,2 градуса. Прежний рекорд 2022 года составлял +30,1 градуса.

На западе прошли сильные дожди

Дождливая погода в течение месяца преимущественно наблюдалась в западных регионах.

В Западно-Казахстанской области 7 сентября на метеостанции Джаныбек за сутки выпало 43 мм осадков при месячной норме 27 мм. На следующий день на станции Каменка зарегистрировали 47 мм при норме 24 мм — почти две месячные нормы.

Также 8 сентября на станции Чапаево выпало 26 мм осадков при месячной норме 20 мм, а 10 сентября на станции Тайпак — 19 мм при норме 15 мм.

В Мангистауской области 9 сентября на метеостанции Тущыбек выпало 14 мм осадков при месячной норме 8 мм.

В Астане осадков было почти в десять раз меньше нормы

Средняя температура сентября в столице составила +16,3 градуса — на 3,7 градуса выше нормы, которая составляет +12,6 градуса.

Самый жаркий день зарегистрировали 10 сентября: воздух прогрелся до +32,2 градуса. Самую низкую температуру отметили 27 сентября — +2,6 градуса.

За месяц в Астане выпало всего 2 мм осадков при норме 21 мм — практически в десять раз меньше обычного.

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