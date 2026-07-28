До +38, но жара — не единственная проблема: что ждет Костанайскую область

В Костанайской области сохранится сильная жара, при этом в отдельных районах ожидается ухудшение погоды.
Ночью на северо-востоке области прогнозируются дождь и гроза. Днем осадки ожидаются на западе и севере региона, где также возможны гроза, град и шквал.
Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9–14 м/с. Ночью температура воздуха составит +20…+25 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +33…+38 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный: ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с.
Ночью в областном центре прогнозируется +20…+22 градуса, днем сохранится сильная жара — +35…+37 градусов.
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Выпуск ТВ-новостей - 28.07.26
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