До +38, но жара — не единственная проблема: что ждет Костанайскую область





В Костанайской области сохранится сильная жара, при этом в отдельных районах ожидается ухудшение погоды.

Ночью на северо-востоке области прогнозируются дождь и гроза. Днем осадки ожидаются на западе и севере региона, где также возможны гроза, град и шквал.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9–14 м/с. Ночью температура воздуха составит +20…+25 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +33…+38 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный: ночью 3–8 м/с, днем 7–12 м/с.

Ночью в областном центре прогнозируется +20…+22 градуса, днем сохранится сильная жара — +35…+37 градусов.