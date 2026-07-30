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До 50 млн тенге на жильё: названы условия ипотеки «Ұмай»

— Сегодня, 14:47
Изображение для новости: До 50 млн тенге на жильё: названы условия ипотеки «Ұмай»

pixabay.com


С 31 августа Отбасы банк начнёт принимать заявки на участие в женской ипотечной программе «Ұмай». Максимальная сумма займа составит 50 миллионов тенге. Кредиты будут выдавать по ставке 14,8% годовых. Годовая эффективная ставка вознаграждения составит от 16,3% до 16,8%. Ранее номинальная ставка была установлена на уровне 14,4% годовых, сообщает LS.

Для подтверждения платёжеспособности потребуется официальный доход за последние шесть месяцев. Среднемесячный чистый доход семьи не должен превышать 1,25 миллиона тенге.

Размер первоначального взноса будет зависеть от города:

* в Астане и Алматы — от 20%;
* в остальных городах Казахстана — от 15%.

Первоначальный взнос заёмщица должна перечислить продавцу недвижимости из собственных средств.

По программе разрешается приобрести готовое первичное жильё, квартиру на этапе строительства под гарантию Казахстанской жилищной компании или с использованием страхования, а также жильё на вторичном рынке не ранее 2016 года постройки.

При покупке квартиры стоимостью 30 миллионов тенге и сумме займа 24 миллиона тенге ежемесячный платёж в течение первых 10 лет составит от 365,6 тысячи до 387,2 тысячи тенге. Размер зависит от наличия накоплений на депозите в Отбасы банке.

После накопления на депозите 50% от суммы займа заёмщица сможет перейти на жилищный заём по ставке до 5% годовых. Это позволит уменьшить ежемесячный платёж и общую переплату.

Отдельно по программе можно оформить кредит на ремонт жилья, в котором уже проживает заёмщик. Максимальная сумма такого займа составит 15 миллионов тенге.

Подать заявку можно дистанционно через сервис видеообслуживания на сайте Отбасы банка, в личном кабинете на платформе «Баспана Маркет» или в отделении банка.



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