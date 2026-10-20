До −6 ночью: какую погоду ожидают в Костанайской области

«Все 30 сносить не будем»: аким Костаная — о гаражных кооперативах
Территории гаражных кооперативов внутри Костаная рассматривают как резерв для будущего развития города. При этом приступать...
В Костанайской области прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона ожидается туман.
Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью температура составит −1…−6 градусов, на юге области — около +2. Днём воздух прогреется до +7…+12 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью прогнозируют −1…−3 градуса, днём — +8…+10.
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