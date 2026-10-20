До −6 ночью: какую погоду ожидают в Костанайской области





В Костанайской области прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона ожидается туман.

Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью температура составит −1…−6 градусов, на юге области — около +2. Днём воздух прогреется до +7…+12 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью прогнозируют −1…−3 градуса, днём — +8…+10.