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До −6 ночью: какую погоду ожидают в Костанайской области

— Сегодня, 17:05
Изображение для новости: До −6 ночью: какую погоду ожидают в Костанайской области

pixabay


В Костанайской области прогнозируют погоду без осадков. Ночью и утром на западе и севере региона ожидается туман.

Ветер северо-западный, 9–14 метров в секунду. Ночью температура составит −1…−6 градусов, на юге области — около +2. Днём воздух прогреется до +7…+12 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Ночью прогнозируют −1…−3 градуса, днём — +8…+10.



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