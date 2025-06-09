До шести градусов мороза ожидается ночью в Костанайской области





В Костанайской области прогнозируют погоду без осадков. Ветер северный, северо-восточный — 9–14 метров в секунду. Ночью температура составит от одного до шести градусов мороза, днём — от трёх до восьми градусов тепла.

В Костанае будет малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный — 7–12 метров в секунду. Ночью ожидается один–три градуса мороза, днём воздух прогреется до пяти–семи градусов тепла.

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