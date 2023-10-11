Доход — 500 тысяч, расходы — до 1,2 млн: депутат предложил повысить прожиточный минимум





У значительной части семей, участвовавших в анкетировании Общенациональной социал-демократической партии, ежемесячные расходы составляют от 800 тысяч до 1,2 млн тенге при доходах около 500 тысяч. Такие данные привёл депутат Курултая Асхат Рахимжанов.

Выступая при рассмотрении проекта республиканского бюджета на 2027–2029 годы, он подчеркнул: результаты партийного анкетирования не являются общенациональной статистикой, однако указывают на проблему, которую нельзя игнорировать.

По словам депутата, прогноз социально-экономического развития предусматривает рост экономики на 5,3% в 2027 году, на 5,5% — в 2028-м и на 5,4% — в 2029-м. При этом важно оценивать, как эти показатели отражаются на положении конкретных семей.

«Устойчивость экономики определяется не только темпами роста ВВП. Она определяется и тем, насколько устойчиво живет семья», — отметил Рахимжанов.

Депутат предложил увеличить прожиточный минимум и приблизить его расчёт к реальной стоимости жизни. По его мнению, пересмотр должен отразиться также на социальных стандартах и государственной поддержке.

Отдельное внимание он уделил структуре бюджетных расходов. Рахимжанов призвал объяснять, как изменения финансирования повлияют на занятость, доходы населения и развитие регионов.

Ещё один вопрос — использование средств Национального фонда. По словам депутата, Высшая аудиторская палата выявила проекты, которые, по её оценке, не соответствуют критериям общестрановых и критически важных объектов. Он подчеркнул, что средства фонда должны использоваться обоснованно и давать долгосрочный результат.

Для оценки государственных программ и бюджетной политики Рахимжанов предложил применять показатели качества жизни. Главным критерием, по его мнению, должны стать конкретные изменения в жизни граждан, а не только объёмы выделенных и освоенных средств.

Несмотря на концептуальную поддержку проекта бюджета, в завершение выступления он озвучил позицию фракции ОСДП — воздержаться при голосовании.

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