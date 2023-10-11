Доход семьи не повлияет на выплаты работающим матерям: депутат разъяснила изменения





Работающие казахстанки в 2027 году продолжат получать социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования независимо от доходов семьи и её категории благополучия. Об этом рассказала депутат Курултая Ляззат Кожахмет, сообщает Informburo.kz.

По её словам, право на страховые выплаты сохраняется для женщин, за которых перечислялись необходимые социальные отчисления. При этом принадлежность семьи к нуждающимся или обеспеченным категориям значения не имеет.

Депутат также пояснила, что выплата по уходу за ребёнком из ГФСС составляет 40% от прежнего заработка и предоставляется до достижения ребёнком полутора лет.

Что изменится для неработающих женщин

Неработающие женщины не могут рассчитывать на такие страховые выплаты. По словам Кожахмет, с нового года пособия на рождение ребёнка и по уходу за ним до полутора лет для них будут назначать с учётом нуждаемости семьи.

Если семья не нуждается в государственной помощи, женщина трудоспособна и не имеет проблем со здоровьем, а доходов близких достаточно для жизни, пособие ей назначать не будут. Как сообщила депутат, сейчас выплаты получают более 30 тысяч казахстанок из этих категорий.

Также, по словам Кожахмет, с 1 января 2027 года пособие по уходу за ребёнком до полутора лет будут предоставлять только женщинам — мужчины получать его не смогут.

Как определяют нуждаемость

С 2027 года часть государственных пособий в Казахстане будут назначать с учётом благополучия семьи. Ограничения затронут категории А и B. В перечень вошли, в частности, пособия на рождение ребёнка, по уходу за ним до полутора лет и многодетным семьям. Для отдельных групп предусмотрены исключения.

При этом единого порога дохода, который автоматически относит семью к категории А или B, в действующей методике нет. Учитывается общая сумма баллов по совокупности критериев. Для категории А необходимо не менее 1800 баллов, для категории B — от 730 до 1799.

Кожахмет также сообщила, что граждане, досрочно вышедшие на пенсию по возрасту после службы в военных или правоохранительных органах, не смогут зарегистрироваться в качестве безработных. Изменения затронут и выплаты в связи с причинением вреда здоровью на рабочем месте, однако подробности в сообщении не приводятся.

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