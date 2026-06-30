Доходы и расходы семей будут отображаться в eGov





В приложении eGov Mobile планируют создать цифровые профили казахстанских семей, в которых будет отражаться их финансовое положение. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, сообщает informburo.kz

По его словам, в настоящее время в стране обновляется система оценки благополучия населения. Министерство уже наладило обмен данными между государственными органами, подключило к системе основные государственные базы данных, а также усовершенствовало платформу и механизм определения состава семьи.

Следующим этапом станет создание цифровых профилей домохозяйств в eGov Mobile. Для этого систему интегрируют с банками, Министерством финансов и кредитными бюро.

Как отметил министр, это позволит учитывать реальные доходы, расходы и общее финансовое положение семей.

По словам Ертаева, благодаря новой системе государственные органы смогут своевременно выявлять семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и быстрее предоставлять им необходимые меры поддержки.