Доходы, имущество и банковские операции: как будут назначать АСП в Казахстане с 2027 года

В Казахстане утвердили новые условия предоставления адресной социальной помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года, передаёт LS.
Как рассчитают размер помощи
Размер АСП будет определяться как разница между региональной чертой бедности и среднедушевым доходом семьи — в расчёте на каждого её члена.
Черту бедности по стране определяют на основе медианного дохода населения с учётом экономических возможностей государства. В регионах местные исполнительные органы будут рассчитывать её ежеквартально.
Для получения помощи заявителям потребуется согласиться на сбор, обработку, проверку, актуализацию и передачу персональных данных. Речь в том числе идёт о сведениях, составляющих банковскую и другую охраняемую законом тайну, информации о кредитах, ежемесячных платежах и задолженности.
Кому назначат помощь
Предусмотрены два вида денежных выплат — безусловная и обусловленная помощь.
Безусловная помощь предназначена для малообеспеченных граждан с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости. Также её смогут получать семьи, в которых нет трудоспособных лиц либо единственный работающий член семьи ухаживает за нуждающимся в помощи человеком или ребёнком.
Обусловленная помощь предусмотрена для малообеспеченных трудоспособных граждан и семей с трудоспособными членами. Для её получения необходимо заключить социальный контракт и участвовать в мерах содействия занятости, а при необходимости — социальной адаптации.
При этом участие в мерах содействия занятости не будет обязательным для:
- лиц с инвалидностью I и II групп;
- учащихся, студентов, слушателей, курсантов и магистрантов очной формы обучения;
- людей с заболеваниями, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца;
- родителей и других лиц, ухаживающих за нуждающимися в помощи;
- граждан, имеющих постоянную работу.
Что учтут при оценке нуждаемости
Постановлением также установлены признаки, по которым может быть принято решение об отсутствии необходимости в предоставлении АСП. Для этого достаточно одного или нескольких предусмотренных критериев.
При оценке будут учитывать доходы и имущественное положение семьи, банковские операции, кредитные обязательства и сбережения.
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