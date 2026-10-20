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Доходы, имущество и банковские операции: как будут назначать АСП в Казахстане с 2027 года

— Сегодня, 14:33
Изображение для новости: Доходы, имущество и банковские операции: как будут назначать АСП в Казахстане с 2027 года

Фото alau.kz


В Казахстане утвердили новые условия предоставления адресной социальной помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года, передаёт LS.

Как рассчитают размер помощи

Размер АСП будет определяться как разница между региональной чертой бедности и среднедушевым доходом семьи — в расчёте на каждого её члена.

Черту бедности по стране определяют на основе медианного дохода населения с учётом экономических возможностей государства. В регионах местные исполнительные органы будут рассчитывать её ежеквартально.

Для получения помощи заявителям потребуется согласиться на сбор, обработку, проверку, актуализацию и передачу персональных данных. Речь в том числе идёт о сведениях, составляющих банковскую и другую охраняемую законом тайну, информации о кредитах, ежемесячных платежах и задолженности.

Кому назначат помощь

Предусмотрены два вида денежных выплат — безусловная и обусловленная помощь.

Безусловная помощь предназначена для малообеспеченных граждан с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости. Также её смогут получать семьи, в которых нет трудоспособных лиц либо единственный работающий член семьи ухаживает за нуждающимся в помощи человеком или ребёнком.

Обусловленная помощь предусмотрена для малообеспеченных трудоспособных граждан и семей с трудоспособными членами. Для её получения необходимо заключить социальный контракт и участвовать в мерах содействия занятости, а при необходимости — социальной адаптации.

При этом участие в мерах содействия занятости не будет обязательным для:

  • лиц с инвалидностью I и II групп;
  • учащихся, студентов, слушателей, курсантов и магистрантов очной формы обучения;
  • людей с заболеваниями, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца;
  • родителей и других лиц, ухаживающих за нуждающимися в помощи;
  • граждан, имеющих постоянную работу.

Что учтут при оценке нуждаемости

Постановлением также установлены признаки, по которым может быть принято решение об отсутствии необходимости в предоставлении АСП. Для этого достаточно одного или нескольких предусмотренных критериев.

При оценке будут учитывать доходы и имущественное положение семьи, банковские операции, кредитные обязательства и сбережения.



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