Доходы, имущество и банковские операции: как будут назначать АСП в Казахстане с 2027 года





В Казахстане утвердили новые условия предоставления адресной социальной помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года, передаёт LS.

Как рассчитают размер помощи

Размер АСП будет определяться как разница между региональной чертой бедности и среднедушевым доходом семьи — в расчёте на каждого её члена.

Черту бедности по стране определяют на основе медианного дохода населения с учётом экономических возможностей государства. В регионах местные исполнительные органы будут рассчитывать её ежеквартально.

Для получения помощи заявителям потребуется согласиться на сбор, обработку, проверку, актуализацию и передачу персональных данных. Речь в том числе идёт о сведениях, составляющих банковскую и другую охраняемую законом тайну, информации о кредитах, ежемесячных платежах и задолженности.

Кому назначат помощь

Предусмотрены два вида денежных выплат — безусловная и обусловленная помощь.

Безусловная помощь предназначена для малообеспеченных граждан с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости. Также её смогут получать семьи, в которых нет трудоспособных лиц либо единственный работающий член семьи ухаживает за нуждающимся в помощи человеком или ребёнком.

Обусловленная помощь предусмотрена для малообеспеченных трудоспособных граждан и семей с трудоспособными членами. Для её получения необходимо заключить социальный контракт и участвовать в мерах содействия занятости, а при необходимости — социальной адаптации.

При этом участие в мерах содействия занятости не будет обязательным для:

лиц с инвалидностью I и II групп;

учащихся, студентов, слушателей, курсантов и магистрантов очной формы обучения;

людей с заболеваниями, при которых срок временной нетрудоспособности может превышать два месяца;

родителей и других лиц, ухаживающих за нуждающимися в помощи;

граждан, имеющих постоянную работу.

Что учтут при оценке нуждаемости

Постановлением также установлены признаки, по которым может быть принято решение об отсутствии необходимости в предоставлении АСП. Для этого достаточно одного или нескольких предусмотренных критериев.

При оценке будут учитывать доходы и имущественное положение семьи, банковские операции, кредитные обязательства и сбережения.