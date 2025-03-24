В Мангистауской области растет уровень бедности, передает LS.

По итогам IV квартала этого года 968,7 тыс. казахстанцев выживали на доходы ниже прожиточного минимума (51,7 тыс. тенге), а это 4,8% от всего населения. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года бедных стало меньше на 4,2%, сообщает Бюро нацстатистики.

При этом один житель страны в среднем тратит около 105 тыс. тенге в месяц на потребление. Таким образом, видно, что более чем у миллиона казахстанцев расходы на минимальные нужды превышают доходы в два раза.

Самый высокий уровень бедности остается в Туркестанской области – 180 тыс. человек (8,4% от всего населения региона). Однако показатель немного снизился в сравнении с прошлым годом (-3%).

Далее следует Мангистауская область: здесь доля бедного населения составляет 7,9% – 63,4 тыс. человек (+10%), а в области Абай – 7,6%, или 45,6 тыс. человек (+12,4%).

Самый низкий уровень бедности зафиксирован в Астане – 2,1% (32 тыс. человек). Это на 5,8% меньше, чем в 2023 году.

В Карагандинской области бедных тоже стало меньше – 27,4 тыс. человек (-15%), или 2,4% от всего населения региона. В Атырауской – 21 тыс. человек (+2,6%), или 3%.

Ведомство также предоставило статистику по размерам домашних хозяйств, в которых проживают казахстанцы с доходами ниже прожиточного минимума. Оказалось, что из 968,7 тыс. бедного населения в семьях из пяти и более человек живут 825,7 тыс. казахстанцев (-7%). В семьях из четырех лиц – 92,3 тыс. человек (+12,5%), из трех лиц – 36,5 тыс. (+7,9%), из двух лиц – 12,8 тыс. (+2,1 раза), а из одного лица – 1,2 тыс. (-1,5 раз).

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