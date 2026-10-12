Доходы, жильё и кредиты: как определяют благополучие семей в Казахстане





В Цифровой карте семьи отражены сведения о 20,6 млн граждан, объединённых в 6,2 млн семей. Система позволяет оценивать социально-экономическое положение семей и использовать эти данные для проактивного предоставления государственной поддержки.

Цифровая карта семьи действует с 1 января 2023 года и формирует цифровой профиль каждой семьи. Методика оценки социального благополучия разработана совместно с Программой развития ООН на основе международных подходов.

По результатам комплексной оценки семьи распределяют по пяти категориям:

А — высокий уровень благополучия;

В — состоятельный;

С — удовлетворительный;

D — экономически уязвимый;

Е — экономически и социально уязвимый.

Категория определяется по 59 показателям и восьми основным направлениям. Учитываются финансовое положение, активы, жилищные условия, наличие автомобилей, земельных участков и личного подсобного хозяйства, занятость, кредиты и просроченная задолженность, а также наличие бизнеса.

При этом размер дохода, наличие жилья или автомобиля сами по себе не определяют итоговую категорию. Оценка складывается из совокупности сведений о положении семьи.

В качестве примера признаков категории А приводятся доход на каждого члена семьи от семи прожиточных минимумов — 350 тыс. тенге и выше, наличие нескольких объектов жилья с площадью от 120 условных квадратных метров на человека, коммерческой недвижимости, собственного бизнеса и автомобилей класса «люкс» или «премиум».

Состав семьи и уровень её социального благополучия пересчитываются ежемесячно. Сведения из государственных информационных систем поступают автоматически по мере изменения. Снижение доходов, продажа имущества, увеличение состава семьи и другие обстоятельства учитываются при новой оценке.

Если гражданин считает, что состав семьи или категория определены неверно, он может обратиться в территориальный департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения РК либо в управление координации занятости и социальных программ акимата по месту жительства.

Специалисты проверят данные, установят источник расхождения и помогут решить вопрос. После исправления сведений в первоисточнике они автоматически поступят в Цифровую карту семьи. Категорию пересчитают при очередной оценке — повторно подавать заявление не требуется.

Система призвана своевременно учитывать изменения в положении семей, информировать граждан о доступных мерах поддержки и повышать адресность государственной помощи.