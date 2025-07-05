В Казахстане проведут очередную жилищную реформу. Касается она форм домоуправления, теперь их будет всего две. Кроме того, минимальный тариф планируют привязать к месячному расчетному показателю. Новый закон коснется и председателей, которые пытаются скрыть свою отчетность.

Парламентом Казахстана принят измененный закон по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Новой документ предлагает оставить две формы управления – это ОСИ и непосредственное совместное управление. НСУ это новшество, которое доступно домам до 36 квартир. По сути является нынешним простым товариществом, которое кстати отменят. А, вот ПКСК и КСК остаются, но больше не являются формой управления и будут работать по типовому уставу. Также, в законе отметили, что тариф за услуги домоуправления привяжут к месячному расчетному показателю.

«К МРП привязан только базовый, минимальный объем оплаты, квартплаты за метр, то есть у нас есть базовая часть тарифа и есть та часть тарифа, за который жители голосуют. Значит, поставить людям квартплату выше базового без голосования нельзя. Даже когда на дом, который не определился с выбором, приходит временно назначенная управляющая компания акимата, она приходит по минимальному тарифу», — объяснила депутат мажилиса парламента РК Екатерина Смышляева.

Альбина Мухамедьярова уже три года является председателем одного из костанайских ОСИ. Она даже входила в рабочую группу по обсуждению правок в новый документ. Женщина отмечает, что в этой сфере всегда не легко. Но, самое сложное — бороться с должниками.

«Долги. На этом доме 800 тысяч, 400, 400. Представляете долги? Но, тем не менее, я накапливаю, и я работаю. Я провела ремонты в подъездах, в подвале у меня идеально. Сегодня я еду закупать материалы на замену горячей воды, это подача, обратка, это самое дорогое, что в подвале менять», — говорит председатель ОСИ дома №24 ул.Майлина Альбина Мухамедьярова.

Председатель отмечает, что на содержание дома, который считается малоквартирным, нужно около 300 тысяч в месяц. Обычно, удается собрать лишь половину суммы. На сегодня у председателя имеются жильцы, долг которых переваливает за 60 тысяч. Альбина рассказывает, что судиться с каждым это довольно длительный и затратный процесс.

«У меня ремонт подъездов продолжается вот тут, переизбрание тут идет, потому что счета блокируются, а я должна с ними воевать! Уже начинаешь как-то вот в грубой форме, уже требовать, уже хамка, уже ты плохая становишься. Знаете, почему еще, вот я не знаю войдет не войдет это, у нас нет большинства данных на жильцов», — говорит Альбина Мухамедьярова.

К слову, в новом законе, по просьбам домоуправленцев, сократили сроки взыскания долгов. Но, этого, на сегодня, к сожалению, не достаточно.

«Долги — это большая проблема, не до конца мы ее решили в этом законе, потому что там вопрос связан с в общем-то сохранением тайны и прочих вещей, поэтому, достаточно сложно, нетривиально, будем дальше работать над этим, чтобы этот процесс каким то образом автоматизировать», — объяснила депутат.

Екатерина Смышляева добавила, что этим законом жилищную инспекцию наделят правом привлекать к административной ответственности председателей, которые вовремя не предоставляют отчеты о проделанной работе. Напомним, что документ принят мажилисом и сенатом парламента Казахстана, и направлен на подпись главе государства.

В Казахстане введут ограничения на выдачу кредитов В Казахстане изменят правила выдачи кредитов для борьбы с мошенниками. Соответствующий проект постановления опубликовало Агентство...

К планирующим отпуск казахстанцам обратились с важным предупреждением В связи с риском завоза опасных инфекций, не характерных для Казахстана, в Министерстве здравоохранения обратились...