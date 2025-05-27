Районные суды Аулиекольского и Денисовского районов назначили административный арест сроком от 1 до 2 суток в отношении двух граждан за неуплату налога на транспорт на общую сумму 240 тысяч тенге. Об этом сообщает пресс служба департамента государственных доходов по Костанайской области.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» сотрудниками органов государственных доходов, частными судебными исполнителями, полицией и прокуратурой были приняты дополнительные меры за неуплату налога на транспорт три автомобиля были помещены на штрафстоянки в городах Костанай и Рудный.

Также, в целях взыскания налоговой задолженности, продолжается дворовой обход должников по всей области.

Департамент государственных доходов по Костанайской области рекомендует гражданам своевременно проверять наличие налоговой задолженности, и, при необходимости, незамедлительно погашать долги, чтобы избежать административной ответственности и других ограничительных мер.

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