«Должны рассчитывать на свои силы»: Бектенов высказался о соцподдержке состоятельных граждан





В Казахстане меняют подход к назначению социальной поддержки. Как сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Курултая, с 1 января 2027 года принцип нуждаемости будет работать в полной мере.

По словам главы правительства, действующий подход позволяет богатым и бедным многодетным семьям получать одинаковые меры поддержки. Бектенов назвал это несправедливым.

«Богатые, состоятельные люди, имеющие возможность сами себя обеспечивать, не должны получать помощь от государства, они должны рассчитывать на свои силы. Государство должно поддерживать и будет поддерживать только тех, кто не может в данной жизненной ситуации себя обеспечить», — отметил Премьер-министр.

Государственная помощь также должна способствовать тому, чтобы её получатели становились экономически активными, самостоятельно обеспечивали себя и со временем выходили из категории нуждающихся.

По данным Правительства, ожидаемый эффект реформы в 2027 году составит 700 млрд тенге, а за трёхлетний период — почти 2,5 трлн тенге.

Высвобождаемые средства планируют направить на другие социально важные цели, в том числе модернизацию инфраструктуры здравоохранения и образования.

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