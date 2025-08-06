В Костанае сумма долга по алиментам перевалила за 700 миллионов тенге. Но, несмотря на внушительную цифру, число неплательщиков постепенно сокращается. К примеру, с начала года число проблемных должников составляет 266 человек, за этот же период прошлого года было 330.

Прокурор Асель Утебаева считает, что такой результат — заслуга профилактики, ведь прежде чем наказывать, должникам помогают с трудоустройством. И только если это не помогает — привлекают к ответственности.

«Т.е., чтобы направить представление о привлечении к уголовной ответственности, нужно судебным исполнителям вручить предупреждение о привлечении к ответственности, направить его на трудоустройство. Если уже должник уклоняется от исполнения судебного акта, то тогда уже можно ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности», — рассказала сотрудник прокуратуры Костаная Асель Утебаева.

В этом году к административной ответственности за уклонение привлекли 50 человек, а к уголовной — 19. Также за 7 месяцев этого года свободу ограничили 6 людям. На днях городская прокуратура совместно с полицией и судебными исполнителями провела очередной рейд, задерживали тех, кто долгое время уклоняется от выплат. В ходе рейдовых мероприятий были установлены двое должников, которые имели задолженности по алиментам. У одного должника была задолженность свыше 700 тысяч тенге, у другого — свыше полутора миллиона тенге

Задержанных должников доставили в территориальный отдел по исполнению судебных актов. Там на них составили административные протоколы и сейчас материалы находятся на рассмотрении суда. В рамках закона, суд может назначить им либо административный штраф в 5 МРП, это около 20 тысяч тенге, либо же отправить под административный арест на 5 суток.

К тем, кто игнорирует выплаты по алиментам, закон строг. В отношении должников могут применить сразу несколько мер: запретить выезд за границу, арестовать счета и имущество, лишить водительских прав — если с таким заявлением обратится получатель алиментов. Кроме того, имя неплательщика вносят в базу должников и публикуют в открытом списке.

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