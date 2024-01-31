«Домогался и убивал»: В Костанае оштрафовали оклеветавшую таксиста клиентку

В Костанае оштрафовали клиентку такси, видео с которой распространилось в Казнете. Девушка обвинила водителя в домогательствах, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, как молодая женщина звонит в полицию, рыдает и обвиняет водителя в домогательствах. В какой-то момент она даже падает в обморок, не на шутку напугав растерявшегося шофера. Сам водитель заявил, что все происходящее – клевета. А дама – просто превосходная актриса.

Как уточняет КТК, таксист считает, что клиентка виртуозно отыграла спектакль. С этим согласились и многочисленные пользователи соцсетей.

Выяснилось, что в начале у них случилось недопонимание из-за неправильной подачи машины. Якобы программа показывала одну точку, а женщина ждала в другой. В итоге она отказалась платить за ожидание, а он не стал ее никуда везти. Дама не растерялась и позвонила в полицию. Во время разговора ей вдруг стало плохо. Медикам, приехавшим на вызов, женщина заявила, что ничего не помнит. В итоге за ложный вызов ее оштрафовали почти на 110 тыс. тенге.

Отметим, что в полиции правонарушения не усмотрели. В связи с чем, материал был списан в архив.

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