Костанае продолжают улучшать дорожную инфраструктуру. В этом году для водителей и пешеходов открыли сразу две улицы. Одна из них — улица Шевченко, которая стала доступной буквально накануне.

Напомним, много лет там работал торговый рынок «Салтанат», демонтировать который планировали еще с прошлого года. В этом году все торговые павильоны, которые мешали проезду и проходу демонтировали, после чего приступили к капитальному ремонту дорожного полотна. Вместе с этим организовали пешеходные зоны, установили новое освещение и светофоры. В общем стоимость проекта оценивается в 107 млн тенге. А если быть точнее, то протяженность улицы Шевченко 555 метров. На сегодня, вместе с парковками ширина дороги достигает 18 метров, а изначально она была шестиметровой. Здесь устроили двух и трех-полосные проезжие части. Не секрет, что эта часть города крайне оживленная, поскольку здесь сегодня располагается и так называемый зеленый базар, который пользуется популярностью, как среди приезжих, так и среди местных жителей. Поэтому, появление еще одной дороги здесь пошло на пользу. Кстати, в Костанае в этом году это не единственная улица, которую спустя не один десяток лет сделали общедоступной. Речь идет об улице Рабочей, где раньше находился таксопарк.

«Эта дорога она существовала раньше в свое время, из-за изъятия земельного участка, мы ее открыли, чтобы разгрузить транспортный поток проспекта Назарбаева, движущегося в сторону «Клуб строителя», Складской, как бы сказать, еще одна параллельная артерия появилась», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Чингис Омаров.

На улице Рабочей провели средний ремонт на участке от Бородина до Баймагамбетова длиной 900 метров. Здесь тоже появились новые тротуары. Чингис Омаров отмечает, что все это завершилось накануне и дорога уже доступна для пользования.

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