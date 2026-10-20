«Дорого, но это на века»: аким Костаная предложил очистить и углубить Тобол

В Костанае предлагают продолжить благоустройство территории вдоль Тобола, продлив «Шагалу» до «Гашека». Аким города Марат Жундубаев подчеркнул, что обустройство берегов необходимо проводить вместе с очисткой и углублением реки.
По словам градоначальника, протяжённости в 2,5 километра недостаточно. При этом создание благоустроенной территории — лишь одна часть работы. Отдельно необходимо решать вопрос состояния самой реки.
Жундубаев отметил, что очистка и углубление Тобола относятся к компетенции областного управления, отвечающего за природоохранные вопросы. Он поручил направлять обращения для выделения средств на очистку акватории.
«Во-первых, это экологический проект, чистая река, углубление реки», — сказал аким.
По его мнению, такие работы также позволят улучшить прохождение воды во время паводка и привести в порядок берега. В дальнейшем на благоустроенной территории можно будет рассмотреть создание мест для купания.
Жундубаев признал, что реализация потребует значительных средств, однако подчеркнул долгосрочную пользу проекта.
«Да, это может быть и дорого, но это на века. Такая работа, если сейчас мы начнём проводить, она поменяет облик города», — заявил он.
Аким подчеркнул, что цель — сделать Тобол чистой и полноценной рекой с обустроенными берегами.
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