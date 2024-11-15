Дождь, снег и заморозки до −7: какая погода ждёт Казахстан 17–19 октября





На большей части Казахстана 17–19 октября с прохождением атмосферных фронтов ожидаются дождь и снег. В горах востока и юго-востока прогнозируется снег, на западе — дождь и гроза.

Лишь в области Ұлытау ожидается погода без осадков. По республике прогнозируют туман, на востоке — гололёд. Ночью на юге и юго-востоке возможны заморозки до −1…−7 градусов.

На севере и северо-западе

На севере ночная температура будет колебаться от 0…+5 до −1…−6 градусов. Дневная — от +6…+12 до +12…+17 градусов.

На северо-западе ночью ожидаются аналогичные колебания: от 0…+5 до −1…−6 градусов. Днём температура изменится от +13…+18 до +15…+20 градусов.

В остальных регионах

На западе днём прогнозируется +18…+25 градусов, в центре — +10…+20.

На востоке ночная температура будет колебаться от 0…+5 до −1…−6 градусов. Днём ожидается +3…+12 градусов, в горных районах — до −2.

На юге ночью основной фон составит +2…+7 градусов, днём — +18…+25.

На юго-востоке днём прогнозируется +10…+18 градусов, в горах — +3…+8.

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