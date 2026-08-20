Дракарики оживают на экране: в Костанае появилась интерактивная детская площадка





В микрорайоне Кунай установили первую в Костанае интерактивную детскую площадку. Внешне она практически не отличается от других игровых зон, однако её особенность заключается в объединении реального и виртуального миров.

Как рассказала представитель подрядной организации Валентина Бахман, для площадки разработано специальное мобильное приложение «Дракарики: защитники площадки». Чтобы начать игру, ребёнку необходимо отсканировать специальную метку.

«После сканирования появляется Дракарик, которого ребёнок видит словно парящим в воздухе. С персонажем можно взаимодействовать и переодевать его. При этом во время игры ребёнок не стоит на месте, а двигается», — рассказала Валентина Бахман.

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По словам представителя подрядчика, приложение задумано не как обычная мобильная игра, в которой ребёнок может надолго «зависнуть». Оно дополняет прогулку и побуждает детей к физической активности.

Стоимость всего проекта составила 64 миллиона тенге. Около половины этой суммы пришлось на интерактивную часть, поскольку приложение разрабатывалось специально для новой площадки и связано с установленными на ней объектами.

Как отметила Валентина Бахман, аналогов такой игровой зоны и её производителей в Казахстане пока нет. Оборудование для площадки заказывали в России.

Особое внимание при создании игровой зоны уделили безопасности детей. Под игровыми элементами уложено специальное покрытие, которое смягчает удар при падении.

«Такие объекты любят дети: на них можно сидеть, играть и прыгать. Под ними расположена зона безопасности, поэтому при случайном падении ребёнок не травмируется. Также здесь есть полусферы разного диаметра и размера, по которым дети любят прыгать», — пояснила представитель подрядной организации.