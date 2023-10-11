Дроны и видео из соцсетей: как в Казахстане выявляют нарушителей ПДД





За первую неделю октября в Казахстане пресекли 366 888 нарушений правил дорожного движения. Всего за девять месяцев 2026 года этот показатель превысил 11,9 млн, сообщает Polisia.kz.

В МВД подвели итоги работы за январь–сентябрь. По данным ведомства, количество ДТП снизилось на 5%, раненых — на 7%, погибших — на 16%.

Нарушения выявляют с помощью дронов и видео из соцсетей

В Караганде полицейские остановили водителя легкового автомобиля, выехавшего на встречную полосу. При проверке у него обнаружили признаки алкогольного опьянения, которые подтвердило медицинское освидетельствование. Мужчину привлекли к ответственности.

В Петропавловске с помощью дрона выявили водителя КамАЗа, который ехал без пристёгнутого ремня безопасности. В отношении него составили административный протокол.

В Павлодаре поводом для проверки стало видео в социальных сетях. Во время движения водитель пользовался телефоном, не включал поворотники и совершал резкие манёвры. Кроме того, у автомобиля выявили технические неисправности. Мужчину привлекли к ответственности.

В стране ликвидировали более 1300 стихийных свалок

В рамках проекта «Таза Қазақстан» по республике работают 1186 мобильных групп. Они провели свыше 42 тысяч рейдов. Также полицейские организовали более 32 тысяч разъяснительных бесед с гражданами.

За девять месяцев выявили 1628 стихийных свалок и более 321 тысячи административных правонарушений. Около 25 тысяч нарушений связаны с загрязнением общественных мест, ещё 297 тысяч — с несоблюдением правил благоустройства.

Для принятия мер в уполномоченные органы направили 357 материалов. В местные исполнительные органы внесли более тысячи представлений об устранении нарушений. В результате ликвидировали 1318 стихийных свалок.

В целом, по данным МВД, количество зарегистрированных преступлений в Казахстане за девять месяцев снизилось на 15%. В ведомстве также сообщили о повышении раскрываемости преступлений всех категорий.

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