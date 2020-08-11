Два газовых баллона взорвались во время пожара в жилом доме в Костанайской области

В частном доме вспыхнул пожар, во время которого взорвались два газовых баллона. ЧП произошло на окраине села Черниговка в 25 километрах от районного центра Аулиеколь. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС региона.
Информация о возгорании поступила 11 августа в 00:54 на пульт связи части ПЧ-15 Аулиекольского района. К моменту прибытия пожарных деревянный жилой дом горел открытым пламенем.
«Пожарный расчет в составе 7 человек и 2 единиц автоцистерны локализовали огонь спустя час. Пожар полностью ликвидирован в 03:16. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Пожарные потушили огонь, предотвратив его распространение на соседние дома. В доме проживал 60-летний мужчина. По его словам ночью загорелась электропроводка в одной из жилых комнат. Пожар быстро охватил помещение, едкий дым затруднял дыхание», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина успел выйти из дома, прихватив с собой лишь документы.
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