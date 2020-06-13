Два крупных пожара произошли в Костанае — видео

Очевидцы отправляют на WhatsApp Алау фото и видео с места происшествия. Два крупных пожара сегодня произошли в Костанае.

По словам наших читателей загорелись гаражи по улице Карбышева и жилой частный дом в 6 микрорайоне.

На кадрах видно, как сильное пламя охватило весь дом. Работает полиция и пожарная служба, стоит машина скорой помощи.

Сильным дым от пожара по Карбышева распространился по всей округе. На месте работает полиция и пожарная служба.

Причины пожара устанавливаются. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

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