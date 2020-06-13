USD 403.38
EUR 456.67
RUB 5.8
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Два крупных пожара произошли в Костанае — видео

Два крупных пожара произошли в Костанае — видео

COVID-2019 в Казахстане

14238 - зарегистрированно

8829 - выздоровевших

73 - летальных случаев

215 - в Костанайской области

Очевидцы отправляют на WhatsApp Алау фото и видео с места происшествия. Два крупных пожара сегодня произошли в Костанае.

По словам наших читателей загорелись гаражи по улице Карбышева и жилой частный дом в 6 микрорайоне.

На кадрах видно, как сильное пламя охватило весь дом. Работает  полиция и пожарная служба, стоит машина скорой помощи.

Сильным дым от пожара по Карбышева распространился  по всей округе. На месте работает полиция и пожарная служба.

Причины пожара устанавливаются. Есть ли пострадавшие пока неизвестно.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Токаев еще раз призвал казахстанцев соблюдать карантин