Днем два одноклассника 2010 года рождения на лошади отправились на поиски скота. Последний раз они выходили на связь в 20 часов 38 минут и сказали что возвращаются.
Через полтора часа так как они не приехали обеспокоенные родители обратились к спасателям. Инцидент произошел в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области.
На поиски спасатели выехали на вездеходе. Через четыре часа непрерывного поиска они в 8 км от села Торгай среди камышей нашли заблудившихся подростков и доставили их в населенный пункт.
В медицинской помощи они не нуждались.
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