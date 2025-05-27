Днем два одноклассника 2010 года рождения на лошади отправились на поиски скота. Последний раз они выходили на связь в 20 часов 38 минут и сказали что возвращаются.

Через полтора часа так как они не приехали обеспокоенные родители обратились к спасателям. Инцидент произошел в селе Торгай Джангельдинского района Костанайской области.

На поиски спасатели выехали на вездеходе. Через четыре часа непрерывного поиска они в 8 км от села Торгай среди камышей нашли заблудившихся подростков и доставили их в населенный пункт.

В медицинской помощи они не нуждались.

Задать вопрос может каждый. Главный полицейский встретится с жителями Костанайской области 30 мая в Костанае состоится Единый день приема обращений граждан, в рамках которого запланировано проведение...

Ограничения на передвижение с 1 июня. Водителей предупредили в Казахстане Национальная компания «ҚазАвтоЖол» напоминает, что в летний период на территории Республики Казахстан ежегодно вводятся временные...

Бизнес предупреждает о банкротствах из-за повышения ж/д тарифов Крупнейшие казахстанские экспортеры заявили о приостановке поставок и возможной угрозе банкротства в связи с резким...