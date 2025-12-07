Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал госорганы обеспечить максимально строгую бюджетную дисциплину. По его словам, перед правительством стоит задача не просто поддерживать экономику, а добиваться качественного, устойчивого роста, передаёт LS.

Инфляция и бюджетная дисциплина

Президент напомнил, что в своём послании уже прямо обозначал недопустимость двузначной инфляции. По его словам, высокий рост цен обесценивает все усилия государства по повышению уровня жизни населения.

«Двузначная цифра инфляции недопустима, инфляция сводит на нет все наши решения и действия, направленные на повышение благосостояния граждан. Без строгой, а скорее даже жесточайшей бюджетной дисциплины здесь не обойтись. Финансовые средства должны направляться только на приоритетные проекты и программы, которые способствуют увеличению ВВП, росту Казахстана на мировой арене», – подчеркнул Токаев.

Импортозависимость по базовым товарам

Отдельно президент остановился на проблеме самообеспечения продовольствием и товарами повседневного спроса. По его словам, страна по-прежнему закупает слишком много продукции из-за рубежа.

Токаев отметил, что по целому ряду позиций Казахстан сильно зависит от импорта, и это нельзя считать нормальной ситуацией для аграрной страны.

Рекордная поддержка АПК и требования к результату

Глава государства напомнил, что в текущем году в сельское хозяйство была направлена беспрецедентная сумма господдержки — около 1 трлн тенге. При этом объём выпускаемой аграриями продукции по итогам 2024 года оценивается примерно в 8,5 трлн тенге.

«Слишком много импортируем, это видно невооруженным взглядом. По ряду товарной номенклатуры сильно полагаемся на завозную продукцию. Для Казахстана это недопустимо, тем более что в сельское хозяйство в этом году вложен рекордный 1 трлн тенге государственной поддержки», – резюмировал президент.

Он подчеркнул, что вложенные средства должны давать реальный эффект в виде роста внутреннего производства, снижения зависимости от импорта и укрепления продовольственной безопасности страны.

