Переводы из Единого накопительного пенсионного фонда на улучшение жилищных условий за девять месяцев текущего года составили 449,7 млрд тенге, что почти вдвое больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в обзоре аналитического центра АФК, передаёт LS.

Нерыночное финансирование разогревает цены

По мнению аналитиков, расширение нерыночного финансирования — льготных программ и изъятий из ЕНПФ — усиливает ценовое давление на рынке жилья и поддерживает высокую активность сделок.

Одновременно это углубляет дисбаланс между спросом и реальными финансовыми возможностями населения, усиливая структурный разрыв в доступе к жилью.

«Рынок недвижимости сейчас поддерживается исключительно за счет нерыночных источников. Рост изъятий из ЕНПФ влияет на активность сделок и одновременно ускоряет рост цен», — отмечают в АФК.

Снижение доступности жилья на фоне роста цен

Аналитики предупреждают, что такая структура рынка ведёт к дальнейшему снижению доступности жилья. Цены на недвижимость растут двузначными темпами, тогда как реальные доходы населения за девять месяцев 2025 года сократились на 1,7%.

Это увеличивает разрыв между стоимостью жилья и платёжеспособностью большинства домохозяйств, подчёркивается в обзоре.

Рынок ипотеки: рост за счёт льгот и ЕНПФ

Объём новых ипотечных кредитов за январь–сентябрь достиг 1,7 трлн тенге, что на 25,1% больше в годовом выражении. Главным драйвером ипотеки стал Отбасы банк: объём его выдач увеличился на 37% — с 844 млрд до 1,2 трлн тенге.

По оценке АФК, ипотека фактически предоставляется по отрицательной реальной ставке около –3 п.п. Это поддерживает потребительский и инвестиционный спрос на жильё и снижает чувствительность рынка к высоким рыночным ставкам.

Риски перегрева льготной ипотеки

В аналитическом обзоре прогнозируется, что в четвёртом квартале произойдёт дальнейшее замедление спроса на рыночные ипотечные займы из-за ужесточения денежно-кредитной политики.

Это может привести к дополнительному перегреву спроса в сегменте льготной ипотеки и усилить конкуренцию за ограниченное финансирование, повышая риски дисбалансов и усиливая структурную зависимость рынка от государственных программ.

