В 2024 году ЕНТ по математике претерпело изменения. Теперь к подготовке нужно относиться еще серьезнее, особенно, если выпускник собирается сдавать профильные предметы. Что нового, нужен ли репетитор, как организовать обучение — несколько полезных советов в статье.

Что изменилось в ЕНТ в 2025 году

По 10 вопросов теперь в тестах «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» (ранее было по 15). Но больше заданий добавили в профильные предметы. Появился новый формат — 5 вопросов на установление соответствий.

В итоге общее количество заданий осталось прежним — 120, но в другом соотношении:

История Казахстана — 20 вопросов

Грамотность чтения — 10 заданий

Математическая грамотность — 10 заданий

Профильные предметы — всего 80 вопросов (по 40 на каждый предмет)

«Математическая грамотность» стала обязательным предметом вместе с историей Казахстана и грамотностью чтения для всех абитуриентов, даже для творческих специальностей.

При этом ЕНТ сократили до 210 минут. Выпускники пишут тест 3 часа 30 минут вместо 4 часов.

Структура ЕНТ математика 2025

В тесты добавили вопросы по финансовой грамотности — это поможет абитуриентам проверить свои знания, которые пригодятся в реальной жизни. Также появилось 5 заданий на установление соответствий. Примеры таких вопросов в профильной математике:

В базовом ЕНТ по математике (математическая грамотность) теперь 10 вопросов по темам:

Арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Проценты и их применение в задачах. Пропорции и соотношения. Геометрия (вычисление периметров, площадей, объемов простых фигур). Решение уравнений и неравенств простейших типов. Задачи на проценты, графики, диаграммы и статистику.

На профильный уровень выносятся задания по тригонометрии, геометрии, математическому анализу (производные, интегралы), логарифмы и степени, задачи по комбинаторике и теории вероятностей.

Из 40 заданий:

25 заданий с одним правильным вариантом из 4;

5 заданий на основе контекста;

новые 5 установление соответствий;

5 заданий-ловушек: один или несколько верных ответов на выбор.

Эффективная подготовка к ЕНТ

Начинать готовиться стоит заранее, минимум за год. Это поможет распределить объем работ равномерно. Это уменьшает стресс и позволяет уделить внимание и другим предметам. С чего начать:

Составить план тем — ориентируйтесь на школьную программу. Подобрать учебные материалы: справочники, наборы тестов, полезные ресурсы. Начать с диагностики знаний: выполнить прошлогодний тест по выбранному предмету. Это поможет выявить пробелы в знаниях. Уделять по 4-5 часов в неделю подготовке, предварительно составив график занятий — две-три учебных сессии по 1,5 часа.

Полезно время от времени проходить тесты с имитацией реальных условий, чтобы понять свой темп работы и адаптироваться под условия ЕНТ. Репетиторы по математике Алматы советуют уделить внимание именно ходу решения и использовать надежные методы вычислений, чтобы сэкономить время на тесте.

Для чего нужен репетитор

Помимо 2 обязательных нужно сдавать еще и 2 профильных предмета, которые стали на порядок сложнее. Школьнику сложно самостоятельно организовать эффективную подготовку. Поэтому есть смысл обратиться к репетитору:

Преподаватель создаст индивидуальную программу с теорией и практикой. Репетитор с опытом подготовки к ЕНТ знает, какие темы требуют особого внимания и тренировки.

Планирование с оптимальной нагрузкой. Будущий абитуриент будет усваивать знания постепенно, не в ущерб другим предметам и отдыху.

Контроль усвоения знаний. Репетитор сразу видит, усвоил ли ученик тему. В ином случае под нее выделяют больше времени.

Организованность. Занятия с репетитором — это вид дисциплины. У школьника не будет оправданий, чтобы пропустить учебную сессию.

Нельзя упускать и психологический фактор. Репетитор становится наставником, который поддерживает и мотивирует. Ученик не остается один на один с нерешенными задачами и давлением ЕНТ.

Бесплатные ресурсы для обучения математики

Сдам ГИА: решу ЕНТ. Тут сгенерированы варианты тестов из заданий предыдущих годов. Удобный формат для тренировки на время. Можно создавать собственные тесты на конкретную тему. На ресурсе есть и задания по грамотности чтения, матграмотности, истории Казахстана.

MegaMozg. Платформа с набором тестов, запоминалками (в формате вопрос-правильный ответ), курсами (пока доступны История Казахстана и биология).

YouTube. Например, канал Математик ЕНТ — видеоразборы вариантов ЕНТ по математике и физике.

Okulyk — платформа с электронными версиями учебников. Можно найти материалы от разных авторов, если не нравится подход вашего текущего учебника.

Чтобы подготовиться к ЕНТ, особенно профильным предметам, нужно качественно изучить материал. Это можно сделать и самостоятельно, если хватает самодисциплины. Репетитор сделает обучение более эффективным и простым, ведь можно сосредоточиться только на подготовке, не создавая программу самостоятельно.

Партнёрский материал

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.