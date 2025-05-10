В Казахстане вступили в силу изменения, касающиеся ответственности авиаперевозчиков за овербукинг — отказ в посадке пассажиров с уже оплаченными билетами. Ранее такие меры действовали только для международных рейсов, но теперь они распространяются и на внутренние перелеты, пишет digitalbusiness.kz

Слишком частое явление

В Генпрокуратуре утверждают, что в последние два года овербукинг стал довольно частым явлением на популярных маршрутах, а также в праздничные и выходные дни. Пассажиры с действующими билетами часто сталкивались с отказом в посадке, что провоцировало большие скандалы.

Решение

В ответ на этот вопрос мажилисом парламента были внесены изменения в кодекс об административных правонарушениях. Теперь авиаперевозчики, нарушившие правила на внутренних рейсах, будут штрафоваться на 50 МРП (196 600 тенге в 2025 году)

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