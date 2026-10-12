Ещё миллиард тенге планируют направить на повышение качества образования в школах Казахстана

В проекте республиканского бюджета на 2027 год предусмотрен дополнительный миллиард тенге на распространение научно-методологического сопровождения системы «Келешек мектептер» на другие школы.
Об этом 14 октября на брифинге в Курултае сообщил заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин, передаёт Zakon.kz.
«У нас действует система “Келешек мектептер”, для того, чтобы научно-методологическое сопровождение распространить на другие школы, на эти цели мы выделяем 1 млрд тенге. Это нужно для того, чтобы уровень образования по всей стране был одинаково высоким», — пояснил вице-премьер.
Жумангарин также сравнил финансирование социальных сфер в 2026 году и в проекте бюджета на 2027 год. По приведённым им данным, расходы на образование увеличатся с 85 до 86 млрд тенге, на высшее образование — с 810 до 811 млрд тенге, на культуру и информацию — со 177 до 179 млрд тенге.
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