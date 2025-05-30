С 1 июля в Казахстане будет введена новая форма семейного устройства. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщил вице-министр на брифинге в СЦК, в Казахстане планируется внедрение института профессиональных приемных семей. В такие семьи будут передаваться дети, оставшиеся без попечения родителей, сразу после выявления ситуации — без помещения в интернатные учреждения.
«Это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей. Такие семьи смогут одновременно принимать до четырех детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу», — рассказал Едил Оспан.
В приемные профессиональные семьи будут направлять только четыре категории детей:
- сирот;
- оставшихся без попечения родителей;
- безнадзорных и беспризорных детей;
- пострадавших от жестокого обращения.
Все кандидаты в приемные профессиональные семьи должны пройти обязательную психологическую подготовку. Окончательное решение о назначении кандидатов примут органы опеки — с учетом полноты представленных документов и соответствия требованиям законодательства.
«Каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Кроме того, услуги воспитателя будут оплачиваться», — добавил Оспан.
Сегодня в Казахстане существует четыре формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приемная семья
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