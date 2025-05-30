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Ежемесячное пособие. Нововведение вступит в силу в Казахстане с 1 июля

— Сегодня, 14:14
Изображение для новости: Ежемесячное пособие. Нововведение вступит в силу в Казахстане с 1 июля

Фото alau.kz/Н.Луговской

С 1 июля в Казахстане будет введена новая форма семейного устройства. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил вице-министр на брифинге в СЦК, в Казахстане планируется внедрение института профессиональных приемных семей. В такие семьи будут передаваться дети, оставшиеся без попечения родителей, сразу после выявления ситуации — без помещения в интернатные учреждения.
«Это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей. Такие семьи смогут одновременно принимать до четырех детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу», — рассказал Едил Оспан.

В приемные профессиональные семьи будут направлять только четыре категории детей:

  • сирот;
  • оставшихся без попечения родителей;
  • безнадзорных и беспризорных детей;
  • пострадавших от жестокого обращения.

Все кандидаты в приемные профессиональные семьи должны пройти обязательную психологическую подготовку.  Окончательное решение о назначении кандидатов примут органы опеки — с учетом полноты представленных документов и соответствия требованиям законодательства.

«Каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Кроме того, услуги воспитателя будут оплачиваться», — добавил Оспан.

Сегодня в Казахстане существует четыре формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приемная семья



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