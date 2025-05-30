С 1 июля в Казахстане будет введена новая форма семейного устройства. Об этом сообщил вице-министр просвещения Едил Оспан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщил вице-министр на брифинге в СЦК, в Казахстане планируется внедрение института профессиональных приемных семей. В такие семьи будут передаваться дети, оставшиеся без попечения родителей, сразу после выявления ситуации — без помещения в интернатные учреждения.

«Это временная мера, направленная на создание безопасной домашней обстановки для детей. Такие семьи смогут одновременно принимать до четырех детей, обеспечивая каждому индивидуальное внимание и заботу», — рассказал Едил Оспан.

В приемные профессиональные семьи будут направлять только четыре категории детей:

сирот;

оставшихся без попечения родителей;

безнадзорных и беспризорных детей;

пострадавших от жестокого обращения.

Все кандидаты в приемные профессиональные семьи должны пройти обязательную психологическую подготовку. Окончательное решение о назначении кандидатов примут органы опеки — с учетом полноты представленных документов и соответствия требованиям законодательства.

«Каждому приемному профессиональному воспитателю будет выплачиваться ежемесячное пособие на содержание каждого ребенка. Кроме того, услуги воспитателя будут оплачиваться», — добавил Оспан.

Сегодня в Казахстане существует четыре формы семейного устройства: усыновление, опека, патронат и приемная семья

Начинается поквартирный обход - предупреждение для казахстанцев В 70 городах Казахстана в рамках сельхозпереписи пройдет предварительный обход домохозяйств. Об этом сообщает бюро...

Почему казахстанцы активно скупают китайские юани – исследование В Казахстане возобновился рост спроса на юань: чистая покупка валюты составила 148,6 млн тенге. Интерес...