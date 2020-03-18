Филармония Костанайской области готовит выступления для онлайн-трансляций

Работники Костанайской областной филармонии готовят свои выступления для онлайн-трансляций, а библиотеки продумывают возможности выдачи книг для своих читателей. Сегодня в Костанае чиновники от культуры и спорта рассказали о том, как подведомственные им учреждения перешли на работу при объявленном в стране чрезвычайном положении, сообщает alau.kz

Гастрольная деятельность, командировки по Казахстану, концерты, спектакли, выставки, семинары, творческие кружки — все это с понедельника в объектах Костанайской области приостановлено. Все концерты, премьеры в театрах перенесены, но репетиции не прекращаются. В областной филармонии, к примеру, планируется цикл концертных выступлений исполнителей в режиме онлайн на аккаунте филармонии в социальных сетях, и библиотекари думают о том, как помочь своим читателям.

«Мы уже реализуем возврат книг через окно, мы продумываем вероятность выдачи, но все решим, следите за аккаунтами и наблюдайте за новостями»,-говорит руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан Калмаков.

Часть работников культуры, по словам Ерлана Калмакова, ушли в отпуск, кого-то специально не отправляют и желающих больше не стало. Сейчас лишь 17 человек из почти 1200 взяли отпуска. Нет отпускников и в сфере физической культуры и спорта. Хотя перенесены спортивные мероприятия, отменены учебно-тренировочные сборы, приостановлены учебно-тренировочные занятия в спортивных школах. По словам заместителя руководителя управления физической культуры и спорта, тренеры заняты методической подготовкой.

«Вопрос нам такой тренеры задавали — проведение тренировочного процесса на улице, но мы не знаем, как можно защититься. Много незнакомых на улицах, это тоже опасность, индивидуальные тренировки не запрещены «,- сказала заместитель руководителя управления физической культуры Костанайской области Елена Киреева.

Кстати, Ерлан Калмаков и Елена Киреева на брифинге впервые присутствуют без журналистов. Средства массовой информации задают свои вопросы чиновникам онлайн. В рамках чрезвычайного положения региональная служба коммуникаций тоже решила ограничить посещение своих помещений.

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